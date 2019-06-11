Глава Молдавии распорядился пресечь вывод денег из страны теряющими власть политиками

КИШИНЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон потребовал от Национального банка (НБМ) и Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег ежедневно информировать Высший совет безопасности (ВСБ) о финансовых потоках в стране. Об этом он заявил на брифинге после заседания совета, объяснив это тем, что представители потерявшей власть Демократической партии Молдовы (ДПМ) спешно выводят средства за рубеж.

"В администрацию президента, членам ВСБ приходят сообщения, что те силы, которые потеряли власть, в срочном порядке выводят банковские средства из страны. В этой связи ВСБ потребовал ежедневно информировать обо всех передвижениях денежных средств НБМ и Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, а также предоставить всю информацию о передвижении денег с 1 января 2019 года", - сказал Додон.

Он напомнил сотрудникам следственных органов о персональной ответственности в случае уничтожения или исчезновения вещественных доказательств по совершенным правонарушениям и уголовным делам, связанным с "кражей века" - выводом €1 млрд из банковской системы в 2015 году.

"Чтобы у нас не было повторения того, что случилось несколько лет назад, когда сгорел автомобиль в лесу, или чтобы "случайно" не сгорел этаж в здании прокуратуры для уничтожения улик. Мы знаем об этом и предупреждаем сотрудников данных учреждений о том, что они будут нести личную ответственность за это", - добавил президент.

Коррупционный скандал разгорелся в Молдавии летом 2015 года, когда в прессу просочилась информация о том, что из трех финансовых учреждений - Bаncа de Economii, Banca Sociala и Unibank - похищено около €1 млрд, что составляет более 20% ВВП страны. Хищения спровоцировали массовые акции протеста оппозиции, под давлением которых пали два правительства, произошел кризис власти.

Как говорилось на заседании ВСБ, установить всех виновных и вернуть украденные деньги до сих пор не удалось, а попытки расследований проваливались.