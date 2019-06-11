КИЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владислава Бухарева главой Службы внешней разведки Украины. Об этом сказал во вторник заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка.

"Был подписан указ о назначении главы Службы внешней разведки, им назначен Бухарев Владислав", - сказал он на брифинге в Киеве.

Кроме того, Рябошапка рассказал об увольнениях в Службе безопасности Украины. По словам замглавы администрации президента, были уволены пять руководителей региональных отделений СБУ: в Одесской области - Александр Довженко, во Львовской области - Александр Ткачук, в Винницкой области - Олег Зозуля, в Закарпатской области - Владимир Пахнюк, в Черновицкой области - Иван Сторожук, рассказал Рябошапка.

Владислав Бухарев является депутатом Рады восьмого созыва, состоит во фракции "Батькивщина". До этого с марта по июль 2014 года был первым заместителем главы СБУ, потом с июля по октябрь работал офицером по особым поручениям председателя Службы безопасности.