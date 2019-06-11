Экс-министр обороны Грузии заявил о создании новой политической партии

ТБИЛИСИ, 11 июня. /ТАСС/. Бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили во вторник заявил о создании оппозиционной партии "Победившая Грузия". Соответствующее заявление лидеры нового политического движения сделали в ходе брифинга.

"Нас объединяют цели того, чтобы продолжить реформы. Практически к власти мы должны привести профессионалов и победить разгул коррупции и криминала, бедность, а также вернуть людей, покинувших Грузию. Именно для этого мы и собрались", - сказал бывший глава Верховного суда Грузии, один из лидеров нового политического объединения Коте Кемулария.

По его словам, у нового политического объединения не будет лидера. Партией будет руководить политсовет, состав которого будут утверждать делегаты. Первый съезд запланирован на октябрь. Новая партия намерена принять участие в предстоящих парламентских выборах 2020 года.

Помимо Окруашвили и Кемулария, членами партии будут бывший депутат парламента от правящей коалиции "Грузинская мечта" Губаз Саникидзе, юрист, в прошлом известный политик Валерий Гелбахиани и другие лица.

Окруашвили был министром обороны в 2005-2006 годах. В сентябре 2007 года он основал оппозиционную партию "За единую Грузию" и подверг резкой критике президента Саакашвили. В том же году он был арестован по обвинению "в злоупотреблении служебными полномочиями, в служебной халатности, легализации незаконных доходов".

Вскоре Окруашвили был освобожден под залог и выехал за границу, а в 2008 году власти Франции предоставили ему политическое убежище.

В марте 2008 года суд Тбилиси заочно приговорил его к 11 годам лишения свободы за "вымогательство и взяточничество в особо крупных размерах, осуществленное организованной группой". В июне 2011 года Главная прокуратура начала уголовное преследование в отношении Окруашвили по обвинению "в создании и руководстве незаконным вооруженным формированием". В ночь на 20 ноября 2012 года Окруашвили вернулся из Франции в Грузию, был задержан в аэропорту Тбилиси и помещен в тюрьму, а позже оправдан.