Германия выделит погранкомитету Белоруссии $1,5 млн на борьбу с незаконным оборотом оружия

МИНСК, 11 июня. /ТАСС/. Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии в ближайшие два года реализует проект по борьбе с незаконным оборотом оружия и боеприпасов на $1,5 млн, который профинансирует Германия. Об этом сообщили во вторник в Госпогранкомитете после подписания проектного документа между погранведомством республики, ПРООН в Белоруссии и ФРГ.

"Благодаря данному проекту будут приняты меры по предотвращению случаев незаконного перемещения оружия и боеприпасов", - отметила постоянный представитель ПРООН в Белоруссии Александра Соловьева.

По словам посла ФРГ в Минске Петера Деттмара, Германия выступает в рамках ООН, ОБСЕ и ЕС за контроль над огнестрельным оружием и оказывает поддержку большому числу глобальных и региональных инициатив по борьбе с незаконной торговлей огнестрельным оружием. "За прошедший год Германия оказала финансовую поддержку размером в €17 млн для реализации глобальных проектов в этой сфере", - сообщил дипломат.

Как проинформировал председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо, в рамках проекта "в 11 подразделениях на центральном и региональном уровне будет внедрено самое современное программное обеспечение и оборудование для сбора и обработки информации, связанной с анализом рисков". Кроме того, сказал глава ведомства, запланировано внедрение новых учебных подходов для обеспечения качественного обучения будущих специалистов по анализу рисков в Институте пограничной службы.

В ГПК Белоруссии обратили особое внимание на то, что на ситуацию в области незаконного оборота влияет географическое положение Белоруссии, граничащей на западе с Европейским союзом, а на востоке - с Российской Федерацией. "Страна нередко рассматривается преступными группами как удобный транзитный коридор для незаконной транспортировки оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ", - отметили в комитете. По его данным, в последнее время фиксируется рост числа попыток незаконного перемещения оружия и боеприпасов через границу. По сравнению с 2013 годом количество таких фактов на границе со странами ЕС увеличилось более чем в шесть раз, а с начала текущего года белорусские пограничники пресекли уже 45 таких попыток, сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии.