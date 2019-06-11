Зеленский уволил глав СБУ в пяти областях из-за контрабанды

КИЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальников управлений СБУ в Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях. Об этом во вторник на брифинге сообщил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка.

"Принято решение об увольнении пяти руководителей региональных управлений Службы безопасности Украины, которые отметились, грубо говоря, в негативном плане в смысле явления, связанного с контрабандой", - пояснил Рябошапка.

Зеленский подписал указы об увольнении начальников управлений СБУ в Одесской области Александра Довженко, во Львовской области Александра Ткачука, в Винницкой области Олега Зозули, в Закарпатской области Владимира Пахнюка и в Черновицкой области Руслана Сторожука. "Это те регионы, где было зафиксировано много явлений, связанных с контрабандой", - отметил Рябошапка.