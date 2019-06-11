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Владимир Зеленский уволил двух заместителей главы СБУ

Поводом послужили нарушения во время президентской предвыборной гонки

КИЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский уволил двух заместителей главы Службы безопасности (СБУ) Олега Фролова и Владислава Косинского. Об этом во вторник на брифинге сообщил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка, который также дал понять, что в их отношении могут быть возбуждены уголовные дела.

По словам Рябошапки, заместителей главы СБУ Олега Фролова и Владислава Косинского уволили потому, что чиновники "причастны ко многим противоправным деяниям, в том числе - к тем, которые совершались во время [президентской] избирательной кампании".

"И это на самом деле для них только начало этого пути, я имею в виду увольнения. Другие вещи будут осуществляться в процессуальном порядке", - отметил Рябошапка.

Он также сообщил об увольнении начальников управлений СБУ в Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях.

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