Глава МИД Швеции сравнила отношения Стокгольма и Москвы с "драматичным танцем"

СТОКГОЛЬМ, 11 июня. /ТАСС/. Политика Швеции в отношении России подразумевает два направления. С одной стороны, королевство намерено поддерживать антироссийские санкции ЕС, с другой - продолжать прямые контакты с Россией. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила во вторник министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём.

"Двусторонние отношения - это как танцевать танго - шаг вперед, два или три в сторону, как там его танцуют, - иногда они немного непредсказуемы. А у нас очень драматичный танец", - отметила она.

Глава МИД подчеркнула, что Швеция продолжит политику в поддержке линии ЕС и санкций. "Но нам нужны и контакты между людьми, нам нужны политические контакты, прямая связь. Чтобы говорить не о странах, но со странами, правительствами и лидерами. И мы это делаем. Это не всегда легко", - сказала Валльстрём.

При этом глава МИД указала, что между народами Швеции и России имеется огромное количество контактов. "Это контакты между организациями, учеными, - там, где обе страны заинтересованы продолжать связи. И к этому мы стремимся, и для этого у нас есть разные форматы - балтийский, арктический - которые хорошо работают. Мы регулярно встречаемся с Сергеем [Лавровым] на различных площадках. Мы говорим и шутим", - пояснила министр.

Россия в мае выслала двух шведских сотрудников посольства в качестве ответной меры за отказ Швеции выдать визы российским дипломатам.

Швеция вместе с Польшей и балтийским странами являются наиболее последовательными сторонниками антироссийских санкций. С 2014 года двусторонние контакты между королевством и Россией стали редкостью. В 2017 году прошли переговоры Валльстрём и главы российского МИД Сергея Лаврова, а на Арктическом форуме в Петербурге в апреле этого года состоялась первая встреча шведского премьер-министра Стефана Лёвена и российского президента Владимира Путина.