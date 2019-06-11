СМИ: Минообороны Украины отменило госзаказ на танки "Оплот" из-за российских комплектующих

КИЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Министерство обороны Украины вынуждено было отказаться от госзаказа на изготовление новейших украинских танков "Оплот" на 2019 год из-за наличия в них российских комплектующих. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на ответ, который она получила из военного ведомства.

"Причиной явилось поступление информации от государственного концерна "Укроборонпром" о неготовности к заключению государственного контракта в связи с необходимостью проведения работ для импортозамещения определенных составляющих, которые на время разработки указанного танка изготавливались в Российской Федерации", - говорится в ответе Минобороны.

В сообщении также указывается, что пока заменить эти детали на украинские или же другие иностранные не удается. На данный момент начаты исследовательские работы, провести которые поручено Харьковскому конструкторскому бюро машиностроения имени Морозова.

Украинский танк "Оплот" является модернизированной версией советского танка Т-80, принятого на вооружение в СССР в 1976 году. По данным СМИ, в составе Вооруженных сил Украины в настоящее время находится всего несколько единиц этого танка. При этом в 2011 году Украина подписала контракт с Таиландом на поставку 49 таких машин на 240 миллионов долларов. В минувшем году Украина завершила поставку последних 6 танков.