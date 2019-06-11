Зеленский назначил и.о. глав 12 областных администраций Украины

КИЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав 12 областных государственных администраций, которые были уволены ранее. Соответствующие указы опубликованы во вторник на сайте главы украинского государства.
Ранее во вторник Зеленский уволил 15 глав областных государственных администраций. В частности, были уволены губернаторы Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Одесской, Полтавской, Николаевской, Львовской, Киевской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Запорожской областей.