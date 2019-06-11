Президент Молдавии обратил внимание нового главы МИД на важность отношений с Россией

КИШИНЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон на встрече с новым главой Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Николаем Попеску во вторник отметил важность восстановления полноценных отношений с Россией. Об этом сообщил в Facebook глава республики.

"Обсудили также вопросы продвижения взвешенной внешней политики Молдовы и особо подчеркнули важность сохранения в силе всех международных соглашений, заключенных Республикой Молдова, в том числе с Европейским Союзом. Кроме того, подтвердили объективный интерес нашей страны к восстановлению полноценного партнерства с Российской Федерацией", - написал президент.

Додон с сожалением констатировал "полное отсутствие взаимодействия администрации президента и МИДЕИ при прежнем министре".

Попеску вошел в кабинет Майи Санду, состав которого парламент утвердил 9 июня. Однако пока он не может полноценно начать работу, так как здания правительства, а также министерства заблокированы сторонниками правящей Демократической партии Молдовы, которая не признает новое правительство.