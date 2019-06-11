Асад заявил о стремлении укреплять двустороннее сотрудничество с Южной Осетией

ЦХИНВАЛ, 11 июня. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад заявил о стремлении продолжить сотрудничество с Южной Осетией и укреплять двусторонние отношения, сообщила во вторник пресс-служба югоосетинского президента.

"По случаю первой годовщины установления отношений между Сирийской Арабской Республикой и Республикой Южная Осетия с радостью выражаю вам наше стремление продолжать сотрудничество и прилагать усилия, опираясь на проделанную за год работу, для укрепления двусторонних отношений, чтобы продвигаться в направлении новых горизонтов сотрудничества на благо взаимной выгоды наших двух народов", - говорится в телеграмме Асада президенту Южной Осетии Анатолию Бибилову.

Сирия признала независимость Южной Осетии и Абхазии 29 мая 2018 года, а 22 июля главы МИД Сирии и Южной Осетии Валид Муаллем и Дмитрий Медоев подписали в Дамаске соглашение об установлении дипломатических отношений между двумя странами, и 23 июля Бибилов посетил с официальным визитом Сирию. Это был первый с 2011 года официальный визит югоосетинской делегации в арабскую республику.