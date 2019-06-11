Омбудсмены Украины и РФ договорились о создании рабочей группы по освобождению заключенных

КИЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова договорилась с российским омбудсменом Татьяной Москальковой о создании рабочей группы по вопросам освобождения всех украинцев, заключенных в России, и россиян, находящихся в тюрьмах на Украине. Об этом Денисова сообщила во вторник по итогам переговоров с Москальковой.

"Я отметила, что президент Украины Владимир Зеленский имеет добрую волю освободить всех, поэтому мы договорились о формате нашей работы по указанным вопросам. В частности, о создании рабочей группы, а также о подписании меморандума о сотрудничестве для дальнейших действий", - написала она в Facebook.

Омбудсмены России и Украины встретились во вторник в Москве. Денисова предложила обсудить возможность освобождения всех украинцев, заключенных в России, и россиян, находящихся в тюрьмах на Украине. По ее словам, они могли бы объединить усилия и "использовать то, что есть добрая воля президента Украины Владимира Зеленского именно на освобождение всех".

В свою очередь Москалькова выразила удовлетворение в связи с тем, что Денисова пришла "с новыми предложениями" и предложила разработать меморандум, соглашение по мониторингу и оказанию гуманитарной помощи людям, оказавшимся на территории Украины или России в связи с привлечением к уголовной ответственности и в связи с другими факторами.