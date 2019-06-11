Глава МИД Южной Осетии заявил, что Цхинвал и Тбилиси не имеют ничего общего

ЦХИНВАЛ, 11 июня. /ТАСС/. Южная Осетия с Грузией не имеет ничего общего и не станет ее частью ни при каких обстоятельствах, сообщил ТАСС во вторник министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев.

Ранее представители США, ЕС и НАТО заявили, что не признают прошедшие в Южной Осетии выборы, высказавшись за сохранение территориальной целостности Грузии.

"Ничего нового они не сказали. Этот набор слов мы слышим уже 30 лет. Не хотят верить, что с 1989 года Южная Осетия ничего общего с Грузией не имеет и не собирается становиться ее частью ни при каких обстоятельствах. Поезд давно ушел", - сказал Медоев.

Он отметил, что каждый сам для себя решает, чему верить и кого поддерживать. "А мы, как тот караван, который идет своим путем, не обращая внимания на посторонние звуки, будем идти дальше к своей цели - построению независимого и демократического государства", - подчеркнул министр.

В Южной Осетии 9 июня прошли выборы в парламент республики. Впервые законодатель выбирали по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе: половину из 34 депутатов выбирали по партийным спискам, половину - по одномандатным округам. По предварительным данным ЦИК республики после обработки 95% протоколов, пять политических партий прошли в парламент Южной Осетии - "Единая Осетия", Народная партия, "Ныхас", "Единство народа" и Коммунистическая партия.