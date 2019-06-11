Президент Аргентины будет баллотироваться на новый срок в паре с сенатором из оппозиции

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 июня. /ТАСС/. Президент Аргентины Маурисио Макри объявил во вторник, что будет баллотироваться на новый срок в паре с сенатором Мигелем Пичетто из оппозиционной Хустисиалистской партии.

"Для достижения наших целей нам необходимо заключать соглашения, помня о патриотизме и бескорыстии, чтобы все аргентинцы, которые разделяют эти ценности, могли внести свой вклад. Поэтому я хочу объявить, что Мигель Анхель Пичетто будет баллотироваться со мной в качестве кандидата в вице-президенты", - написал Макри в Twitter.

Пичетто возглавляет парламентскую коалицию "Федеральная Аргентина", которая была создана в декабре 2017 года после раскола коалиции "Фронт за победу-Хустисиалистская партия". "Федеральная Аргентина" выступает за диалог с правительством Макри и придерживается более умеренных позиций, чем "Фронт за победу-Хустисиалистская партия", членом которой является сенатор и экс-президент Кристина Фернандес де Киршнер.

В мае сенатор, занимавшая пост главы государства с 2007 по 2015 годы., объявила, что будет баллотироваться на пост вице-президента Аргентины в паре с кандидатом на должность главы государства Альберто Фернандесом.