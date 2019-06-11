Трамп: США рассматривают возможность предоставления убежища венесуэльцам

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Администрация США рассматривает возможность предоставления убежища гражданам Венесуэлы, покинувшим свою страну на фоне обострившегося кризиса. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во вторник журналистам на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в Айову.

"Мы рассматриваем это", - ответил Трамп на соответствующий вопрос журналиста.

Как сообщали на прошлой неделе Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и Международная организация по миграции (МОМ), число венесуэльцев, покинувших родину, достигло 4 млн человек