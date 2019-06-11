Палата представителей США приняла резолюцию, позволяющую привлечь к суду Барра и Макгана

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США приняла во вторник резолюцию, позволяющую председателю юридического комитета Джерролду Надлеру (демократ, от штата Нью-Йорк) инициировать судебное разбирательство в отношении министра юстиции и генерального прокурора США Уильяма Барра, а также бывшего юрисконсульта Белого дома Дональда Макгана, чтобы заставить их выполнить требование повесток Конгресса, а в случае их отказа выдвинуть против них официальные обвинения. Трансляцию голосования вел телеканал C-SPAN .

Резолюцию поддержали 229 конгрессменов, 191 высказался против. Надлер неоднократно требовал от Барра предоставить законодателям полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера без изъятия из него конфиденциальной информации, в частности касающейся заседаний жюри присяжных. Однако эти требования длительное время не выполнились. Отказ выполнить требования повестки законодателей считается в США неуважением к Конгрессу и является уголовным преступлением, за которое может быть назначен штраф до $100 тыс. долларов и тюремное заключение сроком до года.

В понедельник Надлер сообщил, что Министерство юстиции США все же согласилось передать Конгрессу документы Мюллера, использованные при рассмотрении вопроса о том, чинил или нет президент Дональд Трамп препятствия его расследованию. Их смогут изучить члены комитета, представляющие как Демократическую, так и правящую Республиканскую партию, заверил он. С его точки зрения, документы позволят законодателям "выполнить свои конституционные обязанности и решить, каким образом реагировать" на выводы Мюллера, касающиеся действий Трампа.

Как отметил Надлер, он приостанавливает процесс обвинения Минюста США в неуважении к Конгрессу, и "необходимости в дальнейших шагах" не будет, если Минюст будет добросовестно сотрудничать с комитетом. Таким образом, принятие сегодняшней резолюции наделяет Надлера полномочиями для обращения в суд, но это не означает, что он обязательно воспользуется ими.

Что касается Макгана, то в мае Белый дом позволил ему проигнорировать повестку Надлера на запланированные слушания юридического комитета, связанные с итогами завершенного Мюллером расследования. Бывший юрисконсульт активно сотрудничал с Мюллером в ходе расследования и по крайней мере трижды давал показания. Именно поэтому Надлер добивался явки Макгана. Демократ требовал от него предоставить документы, имеющие отношение к деятельности спецпрокурора, и дать показания в комитете.