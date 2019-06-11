{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Палата представителей США приняла резолюцию, позволяющую привлечь к суду Барра и Макгана

Документ поддержали 229 конгрессменов, 191 высказался против
Здание Конгресса США AP Photo/Alex Brandon
Описание
Здание Конгресса США
© AP Photo/Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США приняла во вторник резолюцию, позволяющую председателю юридического комитета Джерролду Надлеру (демократ, от штата Нью-Йорк) инициировать судебное разбирательство в отношении министра юстиции и генерального прокурора США Уильяма Барра, а также бывшего юрисконсульта Белого дома Дональда Макгана, чтобы заставить их выполнить требование повесток Конгресса, а в случае их отказа выдвинуть против них официальные обвинения. Трансляцию голосования вел телеканал C-SPAN.

На эту тему
О чем говорится в расследовании Мюллера. Максимально короткий пересказ (всего 250 слов)

Резолюцию поддержали 229 конгрессменов, 191 высказался против. Надлер неоднократно требовал от Барра предоставить законодателям полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера без изъятия из него конфиденциальной информации, в частности касающейся заседаний жюри присяжных. Однако эти требования длительное время не выполнились. Отказ выполнить требования повестки законодателей считается в США неуважением к Конгрессу и является уголовным преступлением, за которое может быть назначен штраф до $100 тыс. долларов и тюремное заключение сроком до года.

В понедельник Надлер сообщил, что Министерство юстиции США все же согласилось передать Конгрессу документы Мюллера, использованные при рассмотрении вопроса о том, чинил или нет президент Дональд Трамп препятствия его расследованию. Их смогут изучить члены комитета, представляющие как Демократическую, так и правящую Республиканскую партию, заверил он. С его точки зрения, документы позволят законодателям "выполнить свои конституционные обязанности и решить, каким образом реагировать" на выводы Мюллера, касающиеся действий Трампа.

Как отметил Надлер, он приостанавливает процесс обвинения Минюста США в неуважении к Конгрессу, и "необходимости в дальнейших шагах" не будет, если Минюст будет добросовестно сотрудничать с комитетом. Таким образом, принятие сегодняшней резолюции наделяет Надлера полномочиями для обращения в суд, но это не означает, что он обязательно воспользуется ими.

Что касается Макгана, то в мае Белый дом позволил ему проигнорировать повестку Надлера на запланированные слушания юридического комитета, связанные с итогами завершенного Мюллером расследования. Бывший юрисконсульт активно сотрудничал с Мюллером в ходе расследования и по крайней мере трижды давал показания. Именно поэтому Надлер добивался явки Макгана. Демократ требовал от него предоставить документы, имеющие отношение к деятельности спецпрокурора, и дать показания в комитете.

Теги
СШАТрамп, ДональдМюллер, РобертБарр, Уильям
Госдепартамент не комментирует закрытую встречу посла России в США с замгоссекретаря
В российском посольстве также не комментируют состоявшиеся 11 июня переговоры Анатолия Антонова и Дэвида Хейла
Читать полностью