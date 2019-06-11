Кабмин Италии одобрил декрет, запрещающий несанкционированный заход судов в порты Апеннин

РИМ, 12 июня. /ТАСС/. Правительство Италии одобрило декрет, предполагающий взимание штрафов с судов, осуществляющих несанкционированный заход в территориальные воды и порты страны. Как сообщил во вторник новостной канал Rai News 24, размер штрафа будет варьироваться от €10 тыс. до €50 тыс.

При этом при повторном нарушении судно может быть конфисковано. Мера не распространяется на военные и правительственные корабли некоммерческого назначения. Кроме того, министр внутренних дел может принимать решение о запрете на заход того или иного судна по соображениям безопасности, согласовывая его с министерствами транспорта и по инфраструктурам и обороны, а также информируя премьер-министра. Несмотря на то, что в финальном тексте документа нет увязки с мигрантами, ясно, что главным образом речь идет о судах неправительственных организаций, которые прибывают в итальянские порты со спасенными в море нелегалами.

В одобренном документе расширяются полномочия и финансирование полицейских в штатском, которые обеспечивают охрану правопорядка во время демонстраций. Ужесточаются наказания за акты насилия во время спортивных мероприятий.

На принятии данного декрета настаивал глава МВД и вице-премьер Маттео Сальвини. Первоначальный текст был изменен из-за ряда противоречий с коалиционной правящей партией "Движение "5 звезд". Одновременно данный декрет стал результатом соглашения коалиционных партий: "пятизвездные" не стали препятствовать принятию декрета о безопасности в обмен на согласие "Лиги" поддержать их инициативу о введении минимального уровня зарплаты.

Нынешний декрет по безопасности уже второй подобный документ, разработанный Сальвини, направленный на ужесточение борьбы с нелегальной миграцией, а также хулиганством. Первый "антимиграционный декрет" был принят в конце прошлого года и сейчас его изучает Конституционный суд на предмет соответствия его положений основному закону страны.

Пришедшее к власти в июне правительство Италии в составе партий "Движение "5 звезд" и "Лига" поставило своей задачей добиться пресечения потока нелегалов. МВД страны запретило прием кораблей неправительственных организаций, занимающихся спасением мигрантов, а также ограничило высадку мигрантов с кораблей европейских миссий, добиваясь их доставки в другие порты Европы. Оппозиция и идеологические противники лидера "Лиги" Сальвини постоянно обвиняют его в расизме и разжигании ненависти на этнической почве. За решение о недопуске в порты судов с мигрантами, в том числе итальянских кораблей, Сальвини попадал под следствие, от судебного преследования его освобождает парламентская неприкосновенность.