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Глава МИД Сирии посетит Китай с визитом

Визит состоится в период с 16 по 21 июня

ПЕКИН, 12 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем 16-21 июня посетит с визитом Китай для обсуждения ряда проблем своей страны. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"По приглашению члена Госсовета, министра иностранных дел Китая Ван И глава МИД, заместитель председателя Совета министров Сирии Валид Муаллем 16-21 июня посетит с визитом нашу страну, - отметил он, выступая на регулярном брифинге. - Состоится встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран, на которой будут обсуждаться проблемы Сирии. <...> Мы надеемся играть конструктивную роль при их урегулировании".

По словам дипломата, Пекин и Дамаск традиционно поддерживают друг с другом дружественные отношения, которые китайская сторона намерена активно развивать.

Теги
СирияКитайВан И
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