Глава МИД Сирии посетит Китай с визитом

ПЕКИН, 12 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем 16-21 июня посетит с визитом Китай для обсуждения ряда проблем своей страны. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"По приглашению члена Госсовета, министра иностранных дел Китая Ван И глава МИД, заместитель председателя Совета министров Сирии Валид Муаллем 16-21 июня посетит с визитом нашу страну, - отметил он, выступая на регулярном брифинге. - Состоится встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран, на которой будут обсуждаться проблемы Сирии. <...> Мы надеемся играть конструктивную роль при их урегулировании".

По словам дипломата, Пекин и Дамаск традиционно поддерживают друг с другом дружественные отношения, которые китайская сторона намерена активно развивать.