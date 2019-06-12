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Главный переговорщик ЕС по Ирану Шмид отправилась в Тегеран и страны Персидского залива

Хельга Шмид планирует обсудить региональные проблемы и сохранение ядерной сделки с Ираном

БРЮССЕЛЬ, 12 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Хельга Шмид отправилась в среду с официальным визитом в Иран и страны Персидского залива - Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Оман и Катар для обсуждения региональных проблем и сохранения ядерной сделки с Ираном. Об этом говорится в распространенном в Брюсселе заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич. Шмид является политдиректором и главным переговорщиком ЕС по иранской ядерной программе.

"Генсек внешнеполитической службы ЕС Хельга Шмид отправилась с официальным визитом в страны Персидского залива. Сначала она посетит ОАЭ, затем Оман, Катар и Иран. Визит проходит в условиях нового обострения напряженности в регионе и станет еще одной возможностью для ЕС призвать к деэскалации и продвижению диалога", - говорится в документе.

Косьянчич отметила, что основной частью усилий ЕС по обеспечению стабильности в регионе станет "обсуждение сохранения ядерной сделки с Ираном, которая остается ключевым элементом мировой и региональной безопасности и режима ядерного нераспространения".

Теги
ИранОманКатарОАЭ
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