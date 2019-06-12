МИД КНР раскритиковал США за выпады в адрес РФ и Китая о "преднамеренной дезинформации"

ПЕКИН, 12 июня. /ТАСС/. Китайские власти критически относятся к заявлениям Соединенных Штатов о якобы существующей угрозе со стороны России и Китая, будто бы занимающихся, как считают в США, преднамеренной дезинформацией с целью навредить Вашингтону. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Несложно прийти к выводу о том, кто именно в мире нарушает нормы международного законодательства и подрывает сложившийся глобальный порядок - думаю, мировое сообщество достигло по этому поводу единогласной оценки, - отметил он, выступая на регулярном брифинге. - О внутренних противоречиях в американском правительстве всегда передают СМИ самих же Соединенных Штатов, сообщая о заявлениях официальных лиц этой страны. Хочу напомнить, что в апреле этого года американский чиновник, чье имя я упоминать не буду <...> публично признал, что США прибегают к лжи, обману, а также занимаются хищением [в том числе частной и конфиденциальной информации]".

Как сообщил ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, Соединенные Штаты предпринимают ответные шаги в связи с хакерскими атаками, которые Вашингтон приписывает Москве и Пекину. Он подчеркнул, что действия американской стороны распространяются не только на киберпространство. Болтон также подчеркнул, что Китай, Россия и КНДР якобы пытаются дезинформировать общественность с тем, чтобы привести к внутренним разногласиям в американском правительстве.