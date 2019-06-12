Зеленский осенью представит президентскую программу действий

КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский осенью представит программу действий, тем самым возьмет полноту ответственности за ситуацию в стране. Об этом заявил его представитель в Верховной раде Руслан Стефанчук.

"<...> с осени мы уже сможем взять всю полноту ответственности за ситуацию в стране, показать конкретную программу действий", - сказал он в интервью РБК-Украина, опубликованном в среду.

При этом, сказал Стефанчук, у команды нового президента "работает программа - отстоять выбор людей, чтобы они не потеряли надежду на будущее, и общение с субъектами политических отношений, чтобы они поняли: начались другие времена и надо привыкать жить по правилам".

Он сообщил также, что у Зеленского есть план на первые дни президентства, но "каждый день приносит неожиданности, из-за которых приходится вносить коррективы". "Фундаментальные цели на 100 дней - от реформирования деятельности президента как институции, запуск процесса комплексного аудита государства, до внесения конкретных законопроектов по вопросам судебной системы, антикоррупционной политики", - сказал он, отметив, что в украинской политике "президент напоминает шахматного короля - фигура очень важная, но ходит только на одну клеточку".