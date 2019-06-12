FT: Лондон не готов к выходу из Евросоюза без сделки 31 октября

ЛОНДОН, 12 июня. /ТАСС/. Британское правительство не готово к выходу из Евросоюза без сделки 31 октября. Об этом информировала в среду газета Financial Times со ссылкой на внутренний документ правительства, к которому она получила доступ.

Как пишет издание, по оценкам правительства, необходимо от шести до восьми месяцев для того, чтобы сделать необходимые запасы медицинских препаратов на случай жесткого Brexit. Точно также требуется от четырех до пяти месяцев для того, чтобы провести необходимую подготовку к появлению пунктов таможенного контроля на границе со странами ЕС в случае, если договориться с Брюсселем не удастся. В канцелярии премьер-министра Терезы Мэй газете отказались комментировать утечки.

Статья была опубликована на фоне того, как фаворит в борьбе за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон пообещал в среду, что Великобритания покинет ЕС 31 октября. При этом он подчеркнул, что "развод" с Брюсселем без сделки не является его предпочтительным вариантом, однако подчеркнул, что к такому развитию событий нужно готовиться.

Параллельно Еврокомиссия рекомендовала в среду правительствам стран ЕС и европейскому бизнесу воспользоваться данной Великобритании отсрочкой до 31 октября в деле выхода страны из Евросоюза для лучшей подготовки к Brexit без соглашения.