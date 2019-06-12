Медведчук уверен, что Зеленский не готов признать особый статус Донбасса

КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук уверен, что президент Украины Владимир Зеленский не готов признать особый статус Донбасса.

"Зеленский не готов признать особый статус Донбасса, не собирается подписывать амнистию, не намерен вести прямые переговоры с Россией. Поэтому я пока не нахожу ни одного аргумента, который бы свидетельствовал, что он со своей командой реально хочет мира", - написал он в среду в Twitter.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план остается нереализованным. Украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности.