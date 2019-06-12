В Госдепе заявили, что у Грузии есть все необходимые средства для вступления в НАТО

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Грузия обладает всеми необходимыми средствами для укрепления отношений с НАТО и последующего вступления в альянс. Уверенность в этом выразил в среду исполняющий обязанности первого заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи, выступая в вашингтонском Институте мира на конференции, посвященной стратегическому партнерству США и Грузии.

"Я думаю, что у вас есть все средства, необходимые для дальнейшего прогресса в деле построения более глубоких и прочных отношений с альянсом, а также, в конце концов, для вступления в НАТО", - сказал он присутствовавшему на конференции министру иностранных дел Грузии Давиду Залкалиани.

По словам дипломата, партнерские отношения между Грузией и НАТО развиваются. "Многие партнеры НАТО, в конце концов, вступали в альянс, 13, если быть точным", - рассказал он.

Грузия пытается стать членом НАТО и сближается с ЕС с 1990-х годов. В 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте было объявлено, что Грузия и Украина обязательно станут членами альянса. В Москве не раз заявляли, что политика расширения НАТО к границам России угрожает национальным интересам РФ.