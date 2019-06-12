СМИ: военные в Судане отрицают попытку госпереворота

ТАСС, 12 июня. Военные в Судане опровергли информацию о якобы имевшей место попытке переворота. Об этом сообщил в среду телеканал Al-Arabiya со ссылкой на официальный источник в армии.

При этом источник телеканала подтвердил факт задержания группы офицеров. По его словам, аресты проведены в "качестве превентивной меры безопасности".

Ранее телеканал сообщил со ссылкой на собственные источники, что в Судане была совершена попытка переворота против переходного Военного совета. Как сообщили источники телеканала, были задержаны 68 офицеров, принимавших участие в неудавшемся путче, в отношении них начато расследование. Также сообщалось, большинство в группе предполагаемых неудавшихся путчистов - офицеры-исламисты, верные бывшему режиму.

11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелой экономической ситуации в Судане армия отстранила находившегося у власти 30 лет президента страны Омара аль-Башира и взяла власть в свои руки, создав временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции. Оппозиционные силы призвали к скорейшему формированию гражданского правительства и начали забастовку против Военсовета.