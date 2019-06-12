В Раде заявили, что поддержат назначение Пристайко на должность главы МИД Украины

КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко считает, что депутаты украинского парламента подержат назначение Вадима Пристайко на должность министра иностранных дел.

"Вадим Пристайко - профессиональный, кадровый дипломат, я оптимистично оцениваю голосование за его назначение. Думаю, это было бы логично и в контексте подготовки к июльскому саммиту Украина - ЕС, - написала она в среду в Facebook.

По мнению Геращенко, было бы логично, если бы президент Украины Владимир Зеленский лично представил Раде своего кандидата на эту должность. При этом в отношении повторной инициативы Зеленского уволить действующего министра Павла Климкина, она отметила, что он "не крепостной".

"Он подал заявление об увольнении, парламент, согласно регламенту, может рассматривать кадровые вопросы в любой сессионный день", - добавила первый вице-спикер.

Климкин 17 мая сообщил, что написал заявление об отставке. 6 июня Рада не добрила проект постановления Зеленского об отставке министра.

Накануне, 11 июня, глава государства повторно внес в парламент представление об освобождении Климкина, а также рекомендовал Раде утвердить на этой должности Пристайко.

Пристайко с 2014 года являлся заместителем главы МИД - руководителем аппарата. В 2012-2014 годах был послом Украины в Канаде. До этого работал советником-посланником, замруководителя миссии посольства Украины в США, замдиректора департамента НАТО МИД Украины.