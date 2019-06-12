F-35 совершил полет над центром Вашингтона в честь визита президента Польши

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Американский истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 совершил в среду демонстрационный полет на малой высоте над центром Вашингтона в честь визита президента Польши Анджея Дуды. Самолет пролетел с небольшой скоростью над самым Белым домом, где в это время шли переговоры президента США Дональда Трампа с его польским коллегой.

"Демонстрационный пролет будет выполняться лишь одним <...> самолетом F-35 с одним пилотом", - заявил Белый дом. Истребитель находился в закрытой для полетов авиации зоне над Вашингтоном. Для этой демонстрации польскому лидеру самолета F-35 из правил было сделано исключение. За пролетом с Южной лужайки Белого дома наблюдали Трамп, Дуда и другие должностные лица США и Польши. Буквально за полчаса до демонстрационного полета Трамп сообщил журналистам на встрече с Дудой, что Польша планирует приобрести 32 или 35 F-35.

Как уточнил в конце мая министр обороны Польши Мариуш Блащак, переговоры по поводу приобретения этих истребителей могут занять несколько лет. Ранее Минобороны Польши сообщало о планах приобрести до 2026 года 32 самолета пятого поколения. Этот проект входит в План технической модернизации вооруженных сил Польши. Со своей стороны Пентагон в апреле подтверждал, что США рассматривают возможность расширения списка стран, которым они будут поставлять F-35, за счет включения в этот перечень Греции, Испании, Польши, Румынии и Сингапура.

F-35 - это многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии уменьшения заметности и способная нести ядерное оружие. Вместе с США в проекте ее создания принимают участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Кроме того, эти самолеты покупают Израиль и Япония.