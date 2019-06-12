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Трамп заявил, что новое письмо от Ким Чен Ына было неожиданным

При этом американский лидер рассказал, что послание от лидера КНДР оказалось "очень хорошим"

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Полученное Белым домом в понедельник послание от лидера КНДР Ким Чен Ына стало неожиданностью, тем не менее оно оказалось "очень хорошим". Об этом рассказал в среду президент США Дональд Трамп на совместной с польским лидером Анджеем Дудой пресс-конференции в Розовом саду Белого дома.

"Он просто написал мне очень хорошее письмо. Неожиданно. И когда-нибудь вы увидите, что в этом письме, <...> возможно, через сто лет. Может быть, через две недели, кто знает", - отметил глава вашингтонской администрации, отвечая на вопрос о содержании послания.

Глава государства назвал его "очень хорошим и очень теплым". "Я благодарен [Ким Чен Ыну за письмо]", - заключил Трамп.

О получении письма он рассказал во вторник, добавив, что вскоре может состояться очередная встреча лидеров двух стран.

"Он держит слово, это очень важно для меня", - отметил тогда президент.

В 2018 году в Сингапуре Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был подписан совместный документ. Согласно нему, Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Второй саммит КНДР и США состоялся в Ханое 27-28 февраля. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, Трамп и Ким Чен Ын не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ.

Теги
СШАКНДРКим Чен ЫнТрамп, Дональд
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