Вьетнам приветствует достижения России на мировой арене и во внутренних делах

ХАНОЙ, 13 июня. /ТАСС/. Вьетнам, будучи близким другом всех россиян, с удовлетворением отмечает крупные достижения, которых смогла добиться Россия в последние годы на международной арене и во внутренних делах. Об этом заявил министр, руководитель канцелярии (аппарата) правительства Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Май Тиен Зунг на состоявшемся вечером в среду в ханойском Большом театре торжественном приеме, посвященном Дню России.

В своем выступлении он обратил внимание, что в этом году День России совпадает с 25-й годовщиной подписания 16 июня 1994 года российско-вьетнамского Договора об основах дружественных отношений. "Это значимое событие положило начало новому важному этапу развития связей между двумя странами. На основе этого документа в 2001 году Вьетнам и Россия повысили уровень своего партнерства до стратегического, а в 2012 году оно приобрело всеобъемлющий характер, что создало прочную основу для наращивания эффективного практического взаимодействия во всех областях", - подчеркнул глава канцелярии вьетнамского правительства.

За минувшие годы большие успехи, по его словам, отмечены в торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве СРВ и РФ. Так, двусторонний товарооборот в 2018 году вырос почти на 30%, достигнув $4,5 млрд. Помимо кооперации в таких традиционных областях как добыча нефти и газа, военно-техническое сотрудничество, образование и подготовка кадров, культура и туризм, укрепляется взаимодействие Ханоя и Москвы на новых направлениях - атомная и возобновляемая энергетика, высокие технологии, цифровая экономика, инфраструктура, "умные" города, что "имеет большую практическую отдачу для обеих сторон".

Посол России во Вьетнаме Константин Внуков подчеркнул, что народы двух стран давно и прочно связывает искренняя дружба. "Во Вьетнаме по-настоящему ценят традиции нашей искренней дружбы и взаимного доверия. В нашей совместной истории нет негативных страниц и сложных нерешенных проблем", - указал дипломат. Он отметил, что на современном этапе совместными усилиями Россия и Вьетнам способствуют наполнению всеобъемлющего стратегического партнерства практическим содержанием, благодаря чему набирает обороты многогранное российско-вьетнамское взаимодействие в политической, торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях.

Гостям вечера был представлен балетный спектакль "Жизель" в постановке Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета с музыкальным сопровождением вьетнамского симфонического оркестра Sun Symphony Orchestra. Организаторами гастролей творческого коллектива выступило посольство России во Вьетнаме совместно с Министерством культуры, спорта и туризма СРВ.