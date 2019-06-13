NYT: Минюст США запросит у сотрудников ЦРУ данные о начале расследования по России

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Министерство юстиции США намерено запросить у двух сотрудников ЦРУ информацию относительно того, при каких обстоятельствах было начато расследование приписываемых России попыток вмешательства в американские президентские выборы 2016 года. Об этом сообщила в среду газета The New York Times.

По словам ее источников, представители Минюста США намерены побеседовать с этими сотрудниками ЦРУ. Их имена и должности не раскрываются. Как отмечает издание, один из них работает в сфере контрразведки, другой является аналитиком. Оба играли ключевую роль в том, что касается указанного расследования.

Как отмечается в публикации, с данными сотрудниками ЦРУ побеседуют, в частности, подчиненные прокурора Джона Дарема. Ранее генпрокурор и министр юстиции США Уильям Барр поручил ему проверить, при каких обстоятельствах было начато расследование относительно приписываемого РФ вмешательства в выборы, а также якобы имевшихся связей между президентом США Дональдом Трампом и Москвой. Указанное расследование проводил почти два года спецпрокурор США Роберт Мюллер.

По сведениям газеты, директор ЦРУ Джина Хэспел не намерена препятствовать данным планам Минюста США. Вместе с тем, по словам источников издания, эти шаги министерства "вызывают обеспокоенность среди сотрудников ЦРУ". Как отмечается в публикации, Дарем намерен провести и серию иных проверок в отношении ЦРУ, ФБР, а также аппарата директора Национальной разведки США.

Трамп и представители его администрации неоднократно обвиняли сотрудников спецслужб США в том, что те вели слежку за предвыборным штабом республиканца. Представители администрации также призывали выяснить, не было ли допущено нарушений при проведении расследования Мюллера.