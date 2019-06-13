Посол Судана выразил благодарность России за невмешательство в ход политического кризиса

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Судан выражает России благодарность за понимание и невмешательство во внутренние дела страны в ходе политического кризиса. Об этом заявил в четверг на заседании Африканского дискуссионного клуба посол республики в Москве Надир Бабикер.

"Благодарим правительство России за оказанную Судану помощь, за понимание и намерение укреплять нашу дружбу в такой сложный момент, за невмешательство России во внутренние дела Судана и стремление помочь республике другими способами", - сказал дипломат.

Он отметил, что Хартум постоянно сталкивается с иностранным давлением с момента обретения независимости. "Мы уважаем позицию России о невмешательстве во внутренние дела других стран", - подчеркнул посол.

Стратегическое партнерство

По словам Надира Бабикера, Судан продолжает развивать отношения с Россией во всех областях и стремится к установлению стратегического взаимодействия.

"Мы сейчас развиваем сотрудничество практически во всех направлениях. Все идет к тому, что будет и стратегическое партнерство", - отметил дипломат.

Участие в Африканском союзе

Надир Бабикер осудил решение Африканского союза (АС) об отстранении Судана от участия в заседаниях организации.

"Решение Африканского союза не будет способствовать стабильности и безопасности в стране", - констатировал дипломат.

6 июня Совет мира и безопасности АС ввел запрет на участие Судана в мероприятиях организации до формирования в стране гражданского правительства.

Военный переворот в Судане

11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелой экономической ситуации в Судане армия отстранила от руководства президента страны Омара аль-Башира и взяла власть в свои руки, создав временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции. Оппозиционные силы призвали к скорейшему формированию гражданского правительства, однако прийти к единой формуле управления страной пока не удалось. Ситуация осложнилась после того, как 3 июня силы безопасности зачистили часть палаточного лагеря в районе штаб-квартиры главного командования вооруженных сил.