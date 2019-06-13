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Нападение на танкеры в Оманском заливе

Власти Норвегии рекомендуют судовладельцам избегать территориальных вод Ирана

В Осло также уточнили, что на борту атакованного норвежского танкера Front Altair произошло три взрыва

ТАСС, 13 июня. Норвежский директорат морского транспорта рекомендовал судовладельцам удерживать их транспорт на расстоянии от территориальных вод Ирана после атак на норвежские танкеры 12 мая и 13 июня 2019 года. Соответствующее заявление опубликовано на сайте директората.

"Несмотря на то, что нет полной ясности в истории с этими атаками, директорат морского транспорта, учитывая сегодняшние события, рекомендует до дальнейших уведомлений держаться на расстоянии от иранских вод", - сказано в сообщении. Власти также уточняют, что на борту атакованного норвежского танкера Front Altair произошло три взрыва.

В четверг иранский телеканал Press TV сообщил о нападениях на два нефтеналивных судна в Оманском заливе. По информации береговой охраны Омана, танкеры были торпедированы. После предполагаемого нападения на судах начался пожар, моряки обоих танкеров эвакуированы, в зоне инцидента находятся корабли ВМС США. По данным компании Frontline, владеющей танкером Front Altair, в экипаж судна входили россияне, МИД РФ проверяет эти сообщения.

12 мая МИД ОАЭ сообщил, что четыре торговых судна стали объектами саботажа в исключительной экономической зоне государства. Атаке подвергся танкер под норвежским флагом, а также танкеры саудовской компании "Бахри" и зарегистрированное в эмиратах нефтеналивное судно. 24 мая Пентагон объявил, что располагает информацией о том, что Иран причастен к атакам на танкеры. Иран это отвергает.

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ИранНорвегияНападение на танкеры в Оманском заливе
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