Администрация Зеленского подтвердила информацию о его визитах во Францию и Германию

КИЕВ, 13 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский 17-18 июня посетит с официальным визитом Францию и Германию. Эту информацию, ранее распространенную СМИ, в четверг подтвердила пресс-служба главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский 17 июня посетит с официальным визитом Францию, 18 июня - Германию", - говорится в ее сообщении в Twitter.

По данным президентской администрации, программа визита предусматривает встречи Зеленского с руководством Франции и Германии, а также главами парламентов этих стран и представителями бизнеса.