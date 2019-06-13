США продлили на год режим санкций против Белоруссии

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Американская администрация приняла решение продлить еще на год режим односторонних санкций в отношении Белоруссии. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Белого дома.

Как уточняется в обнародованном ею письменном заявлении, речь идет о сохранении в силе ограничительных мер, введенных на основании указа, подписанного президентом Джорджем Бушем - младшим 16 июня 2006 года.

Из него следует, что под санкции, предусматривающие "блокирование собственности и имущественных прав", подпадают лица, "подрывавшие демократические процессы или институты в Белоруссии, нарушающие права человека, замешанные в коррупции".

Впоследствии (в октябре 2015 года) действие таких рестрикций в отношении ряда белорусских компаний было частично приостановлено. Срок действия решения о смягчении санкций также периодически продлевается правительством США.