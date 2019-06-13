В МИД Швейцарии расценивают отношения с Россией как "насыщенные и разносторонние"

ЖЕНЕВА, 13 июня. /ТАСС/. Начальник Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис посетит 18-19 июня Россию с рабочим визитом, в ходе которого проведет переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и в торжественной обстановке откроет новое здание посольства своей страны в Москве. Об этом сообщило в четверг швейцарское внешнеполитическое ведомство, расценившее двусторонние отношения как "насыщенные и разносторонние".

"Федеральный советник Иньяцио Кассис нанесет 18-19 июня 2019 года рабочий визит в Россию, в ходе которого встретится с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и примет участие в открытии нового здания посольства Швейцарии в Москве", - говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства. На переговорах, которые состоятся 19 июня, глава швейцарской дипломатии "в частности, затронет очень насыщенные и разносторонние отношения, которые Швейцария и Россия развивают на всех уровнях". В повестке значатся также "многосторонние вопросы и геополитическая ситуация".

В церемонии открытия нового здания посольства, помимо Иньяцио Кассиса, примут участие сопровождающие его в поездке в Россию председатель Комитета по международным делам Совета кантонов (верхняя палата парламента) Швейцарии Филиппо Ломбарди и депутат Национального совет (нижняя палата) Фабиан Молина. Подчеркивается, что "этот престижный проект реновации и строительства свидетельствует о важности и качестве отношений, которые две страны закрепили на долгосрочной основе".

Как заявил ранее ТАСС посол Швейцарии в РФ Ив Росье, новое посольство 18-20 июня распахнет двери для российской общественности. Дипломаты расскажут о своей работе, касающейся политики, экономики, связей в области культуры и туризма. По его словам, первый день будет посвящен в основном политике, пройдет с участием швейцарских и российских политиков. Второй день охватит экономику и туризм, будут присутствовать представители кантона Люцерн, а темами третьего дня станут гражданское общество, культура, наука и образование. Как подчеркнул Росье, Швейцария сделала огромные инвестиции, что говорит о важности отношений с Россией. "Это инвестиции на 100 ближайших лет: построено новое здание и отремонтирована часть старого здания посольства", - сказал дипломат.

В российском МИД в Москве в четверг сообщили, что в ходе намеченных на 19 июня переговоров планируется предметно обсудить широкий спектр российско-швейцарских отношений, основные международные проблемы, представляющие взаимный интерес. Будет также затронута проблематика представительства Швейцарией российских интересов в Грузии.