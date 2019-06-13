Власти Венесуэлы потребовали от ООН исправить отчеты о ситуации в стране

КАРАКАС, 13 июня. /ТАСС/. Подготовленные некоторыми структурами ООН доклады о ситуации в Венесуэле содержат неверную информацию. Такое мнение высказала в четверг вице-президент Боливарианской Республики Дельси Родригес.

"Мы просим исправить данные, которые обнародовали некоторые органы ООН, не проведя консультаций с национальным правительством, и которые стали составной частью агрессивной политической повестки [в отношении Венесуэлы]", - приводит слова Родригес Twitter аппарата вице-президента. Политик провела встречу с руководством структур ООН, работающих в южноамериканской стране.

Вице-президент не уточнила, о каких данных идет речь.

В начале июня Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции сообщили, что число покинувших свою страну венесуэльцев к середине текущего года превысило 4 млн человек, и расценили отток населения из Боливарианской Республики как "огромный".

Ситуация в Венесуэле

Южноамериканская страна в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. Международный валютный фонд прогнозирует, что к концу текущего года инфляция в Венесуэле может достичь 10 млн процентов.

Ситуация в республике обострилась после того, как 23 января этого года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики - прим. ТАСС), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Действующий президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.