Глава МИД Молдавии обсудил с дипломатами стран G7 условия мирного перехода власти в стране

КИШИНЕВ, 13 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску провел в четверг в Париже брифинг для дипломатов из стран Группы семи (G7) и некоторых других государств о развитии ситуации и условиях мирного перехода власти в стране.

"Я был приглашен сегодня провести брифинг по поводу ситуации в нашей стране перед почти 50 дипломатами из стран G7 (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США - прим. ТАСС)", - написал он на своей странице в Facebook, уточнив, что мероприятие состоялось в Министерстве иностранных дел Франции, которая сейчас председательствует в G7.

Со своей стороны, госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Амели де Моншален написала в Twitter, что "обменялась мнениями с новым министром иностранных дел Молдовы Николаем Попеску об условиях, которые необходимо выполнить для мирного перехода власти в Молдавии и обеспечения защиты верховенства закона".

Ранее Попеску отозвал посла Молдавии в США Кристину Балан, проинформировав Вашингтон, что "любые действия Балан, предпринятые с этого момента, не отражают позицию законных властей". Причины этого решения не озвучивались, однако во вторник молдавские СМИ опубликовали письмо бывшей правящей Демократической партии Молдовы (ДПМ), которое распространяла посол. Его авторы пытаются убедить Вашингтон, что за новой властью в Молдавии якобы стоит Москва.

Кризис в Молдавии

Парламент Молдавии с момента после выборов 24 февраля пытался сформировать правящую коалицию и правительство. Только 8 июня поддерживающие президента Игоря Додона социалисты в итоге договорились с блоком Acum ("Сейчас") выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров Демократической партии Молдовы (ДПМ), которой руководит олигарх Владимир Плахотнюк. Спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный, а правительство было сформировано во главе с премьер-министром Майей Санду, которая является председателем Партии действия и солидарности, входящей в блок Acum.

Сразу после этого ДПМ обратилась в Конституционный суд (КС) с требованием оценить законность этих действий парламентских фракций Партии социалистов Республики Молдова и блока Acum. Суд признал данные решения неконституционными. Судьи констатировали, что парламент не сумел в отведенные законом 90 дней (отсчет велся с 9 марта, момента получения депутатами мандатов) утвердить правительство. После этого КС временно отстранил Додона от обязанностей президента для того, чтобы и. о. премьер-министра и член ДПМ Павел Филип подписал указ о роспуске парламента вместо президента. Додон расценил это как попытку узурпации власти.