Президент Израиля назвал РФ одним из ближайших друзей и союзников еврейского государства

ГЕРЦЛИЯ /Израиль/, 14 июня. /ТАСС/. Россия является одним из ближайших союзников и лучших друзей Израиля. Об этом заявил в четверг президент еврейского государства Реувен Ривлин, выступая на приеме по случаю Дня России, организованном посольством РФ в Израиле в городе Герцлия.

"Сегодня мы отмечаем День России - одного из ближайших союзников и самых больших друзей Израиля. Сегодня Россия и Израиль вместе сталкиваются с проблемами и вместе превращают их в возможности, мы работаем вместе, чтобы бороться с терроризмом и силами, которые угрожают стабильности нашего региона. Россия знает, что значит противостоять угрозам и сколько стоит их победить, ваша страна заплатила высокую цену, сражаясь и побеждая нацистов. Пусть эта жертва ради лучшего будущего для всех нас никогда не будет забыта", - сказал Ривлин.

Президент Израиля отметил, что в наши дни "антисемитизм снова поднимает голову во всем мире". "Мы должны и будем твердо противостоять расизму и ненависти в любой форме, и президент [РФ Владимир] Путин является великим союзником в борьбе с антисемитизмом", - отметил он.

"Мы знаем, что Российская Федерация и ее руководство привержены безопасности Израиля, и мы ценим поддержку России и участие президента Путина в обеспечении возвращения нашего пропавшего солдата Захарии Баумеля", - добавил глава еврейского государства.

Танковый батальон Армии обороны Израиля при выходе из окружения в бою у населенного пункта Султан-Якуб (Ливан, долина Бекаа) 11 июня 1982 года потерял до 35 солдат и офицеров. В том бою пропал без вести Захария Баумель, Израиль не оставлял попытки найти своего солдата более 37 лет. РФ оказала помощь в поиске погибшего военнослужащего. 4 апреля в Москве в Минобороны РФ останки Баумеля были переданы премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху для погребения в тот же день на родной земле.