Гройсман заявил о готовности вновь возглавить правительство Украины после выборов в Раду

КИЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что готов вновь возглавить правительство страны после досрочных выборов в Верховную раду.

"Я могу претендовать и я готов для этого [вновь претендовать] на должность премьер-министра", - сказал он в эфире украинского телеканала "1+1".

Премьер заявил, что идет на выборы в Раду во главе своей партии "Украинская стратегия Гройсмана", чтобы привести в парламент команду профессионалов с "четкой повесткой дня", за внедрение которой готов нести ответственность.

Ранее Рада отказала Гройсману в отставке с поста главы правительства. О необходимости его увольнения 20 мая заявил во время вступления в должность президент Украины Владимир Зеленский.

Внеочередные выборы в парламент Украины назначены на 21 июля. Согласно украинскому законодательству, правительство страны слагает полномочия перед новым составом парламента.