Лидер польской оппозиции раскритиковал решение об увеличении контингента США в стране

ВАРШАВА, 14 июня. /ТАСС/. Лидер крупнейшей польской оппозиционной партии "Гражданская платформа" Гжегож Схетина раскритиковал достигнутое между Польшей и США соглашение о расширении американского военного присутствия в республике.

"Тысяча дополнительных солдат за миллиарды? Давайте посмотрим повнимательнее на это соглашение. Польша в отношениях с США должна быть союзником, а не клиентом", - написал Схетина в пятницу в Twitter, подчеркнув, что власти не должны "заниматься пропагандой, реально укрепляя безопасность страны".

В среду президент США Дональд Трамп на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Розовом саду Белого дома сообщил, что Польша на свои средства построит объект для размещения 1 тыс. американских военнослужащих. Он также указал ранее, что речь идет об "объекте мирового класса". Президент подчеркнул, что США не будут направлять дополнительные войска в Европу и могут увеличить свой воинский контингент в Польше за счет переброски сил из Германии или из других мест. По его словам, речь идет о 2 тысячах военнослужащих.