Демпартия Молдавии уведомила зарубежные страны о незаконности парламента и кабинета Санду

КИШИНЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Демократическая партия Молдавии (ДПМ) уведомила аккредитованные в республике иностранные посольства, что единственным законным органом в стране является бывшее правительство во главе с Павлом Филипом. Об этом говорится в письме, обнародованном в пятницу молдавским телеканалом ТВ-8.

"Правительство Павла Филипа является единственным законным исполнительным органом, хоть и с ограниченными полномочиями, но подчиняющимся Конституции. Его законность подтвердил и Конституционный суд, решения которого нельзя игнорировать", - говорится в документе. В нем также называется ложным "создающееся со стороны впечатление о том, что в Молдове существует двоевластие".

"Принимая во внимание все доказательства политического и финансового подчинения президента Игоря Додона России, международное сообщество должно рассмотреть вопрос о законности позиции президента и поддержки правительства Майи Санду", - говорится в послании.

Кроме того, демократы пожаловались зарубежным дипломатам, что, следуя их призывам к преодолению кризиса путем диалога, предприняли попытку 10 июня встретиться с Партией социалистов и блоком Acum, однако безрезультатно.

Парламент Молдавии 8 июня преодолел трехмесячный кризис после того, как поддерживающая президента Партия социалистов в итоге договорилась с блоком Acum выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров ДПМ, которой руководит олигарх Владимир Плахотнюк. Спикером парламента избрали лидера социалистов Зинаиду Гречаный, а правительство было сформировано во главе с премьер-министром Санду, одним из лидеров Acum.

Сразу после этого ДПМ обратилась в Конституционный суд, который объявил эти решения неконституционными. Судьи временно отстранили Додона от обязанностей президента, чтобы исполнявший обязанности премьер-министра и член ДПМ Филип подписал указ о роспуске парламента вместо главы государства. Додон расценил это как попытку узурпации власти и отменил указ Филипа.

Со своей стороны ЕС, Россия, США, Великобритания и ряд других стран выразили поддержку парламенту Молдавии и решениям, которые приняли депутаты. Большинство из них прямо заявили о признании кабинета Санду. Однако лидеры ДПМ привезли в Кишинев своих сторонников из регионов, которые заблокировали входы в правительство и другие госучреждения, чтобы препятствовать работе сотрудников нового кабинета.