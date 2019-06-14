Заключенный экс-замглавы Каталонии не сможет принести присягу в качестве евродепутата

МАДРИД, 14 июня. /ТАСС/. Верховный суд Испании отказал бывшему заместителю главы правительства Каталонии Ориолу Жункерасу в просьбе посетить Центральную избирательную комиссию страны, чтобы принести присягу в качестве евродепутата. Об этом говорится в распространенном в пятницу постановлении суда.

В документе отмечается, что суд "отказал в предоставлении особого разрешения для выхода из тюрьмы Ориолу Жункерасу, чтобы посетить в понедельник в 12:00 по местному времени (13:00 мск) ЦИК, чтобы принести присягу в качестве евродепутата после избрания на выборах 26 мая".

Экс-замглавы кабмина Каталонии был заключен под стражу на время судебных разбирательств по делу, связанному с сепаратистским процессом в регионе. Прокуратура Испании обвиняет его в подстрекательстве к бунту и просит для него 25 лет лишения свободы. Слушания по делу завершились в среду, приговор может быть вынесен в октябре.

По итогам выборов в Европарламент коалиция "Сейчас Республики", которую возглавляет Жункерас, получила три мандата.

17 июня избранные в Европейский парламент испанские парламентарии должны принести присягу в Мадриде в качестве евродепутатов. Среди тех, кто также получил кресло, числится бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, который бежал из Испании в Бельгию в 2017 году после проведения незаконного референдума о независимости региона. Если он прибудет на территорию пиренейского королевства, его могут задержать.