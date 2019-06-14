В ООН раскритиковали Великобританию за расовую дискриминацию

ЖЕНЕВА, 14 июня. /ТАСС/. Спецдокладчик ООН по вопросам расовой дискриминации и ксенофобии Тендайи Ачиуме считает, что политика британского правительства усиливает дискриминацию в стране. В своем докладе Совету ООН по правам человека, опубликованном в пятницу в Женеве, она констатировала, что в период дискуссий о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза нетерпимость лишь усилилась.

"Согласно вызывающим доверие сообщениям, меры жесткой экономии нанесли непропорциональный ущерб членам общин расовых и этнических меньшинств, которые также особенно сильно страдают от безработицы", - отметила Ачиуме. Она напомнила, что расизм и ксенофобия в Великобритании "имеют давнее наследие, восходя к таким европейским историческим проектам, как рабство и колониализм".

"Национальные дискуссии, определенная практика и политика накануне, во время и после референдума 2016 года по Brexit усилили в Соединенном Королевстве расовую дискриминацию, ксенофобию и связанную с ними нетерпимость", - заявила спецдокладчик, обратив внимание на "опасную роль в разжигании нетерпимости", которую сыграли "государственные и частные игроки".

"Среди них политики и СМИ заслуживают особого внимания, учитывая их значительное влияние в обществе", - отметила Ачиуме.

Эксперт позитивно оценила "попытки Великобритании собрать детализированные данные, пересмотреть дискриминационные результаты и выработать планы действий, имеющие жизненно важное значение для расового равенства". Вместе с тем, по ее мнению, британское правительство "не должно смешивать сбор данных и разрозненные меры с действиями, которое оно обязано предпринять в соответствии с международным законодательством по правам человека". В этой связи спецдокладчик напомнила Лондону о его обязанности без промедления предпринять "конкретные шаги, направленные на прекращение расовой дискриминации и обеспечение расового равенства".

Доклад Ачиуме будет представлен Совету ООН по правам человека 8 июля.