Саакашвили встал на учет в киевском военкомате и заявил о готовности защищать Украину

КИЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Бывший президент Грузии, а в настоящий момент лидер украинской партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили встал на учет в одном из киевских военкоматов и заявил о готовности с оружием в руках защищать Украину.

"Прошел медицинскую комиссию и встал на военный учет в Святошинском военкомате. Здоровье отличное, пригоден к военной службе, так что готов с оружием в руках защищать Украину", - написал он в пятницу на странице в Facebook.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия, президентом и верховным главнокомандующим которой тогда был Саакашвили, напала на Южную Осетию. В результате пятидневной войны погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 - российские военнослужащие. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов 7 августа 2018 года выразил уверенность, что Саакашвили рано или поздно предстанет перед военным трибуналом за вооруженное нападение на Цхинвал.

Экс-президент Грузии около года провел в эмиграции после того, как бывший президент Украины Петр Порошенко сначала дал, а затем лишил его украинского гражданства. Новый президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили паспорт, после чего тот 29 мая вернулся в страну.

Саакашвили 8 июня заявил, что его партия "Движение новых сил" идет на досрочные выборы в Верховную раду Украины. 10 июня состоялся съезд партии, где был представлен список кандидатов в депутаты. В него вошел сам Саакашвили, его соратник и экс-заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе, депутат Олесь Доний, экс-министр экономики Владимир Лановой и ряд других деятелей. По данным украинских социологов, у партии мало шансов попасть в Раду на выборах 21 июля.