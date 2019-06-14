Представители России приняли участие во встрече по венесуэльскому кризису

СТОКГОЛЬМ, 14 июня. /ТАСС/. Встреча по урегулированию ситуации в Венесуэле состоялась в Стокгольме. Об этом в пятницу сообщается на сайте шведского правительства.

"Правительство Швеции организовало в Стокгольме встречу с некоторыми ключевыми международными участниками в поддержку усилий, направленных на срочное содействие мирному политическому и демократическому урегулированию кризиса в Венесуэле и облегчение тяжелого положения венесуэльского народа", - отмечается в сообщении кабмина.

"Встреча в Стокгольме прошла в атмосфере нашей приверженности мирному и демократическому разрешению венесуэльского кризиса", - написала по этому поводу в Twitter министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём. По информации агентства Associated Press, в переговорах приняли участие представители ООН, ЕС, России, Ватикана, Кубы.

В мае в столице Норвегии Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства европейской страны. МИД Норвегии по итогам этих контактов выразил мнение, что стороны "продемонстрировали желание двигаться в направлении поиска согласованного и конституционного решения" кризиса в южноамериканской республике.

23 января этого года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Действующий президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.