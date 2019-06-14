Верховный комиссар ООН по правам человека посетит Венесуэлу

ЖЕНЕВА, 14 июня. /ТАСС/. Визит верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет в Венесуэлу состоится 19-21 июня. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба возглавляемого Бачелет управления.

"Во время визита в Каракас верховный комиссар ООН встретится с президентом Николасом Мадуро", - говорится в сообщении.

Кроме того, намечены встречи с председателем и членами Национальной ассамблеи Венесуэлы (однопалатный парламент, контролируемый оппозицией), а также председателем и членами Конституционной ассамблеи, состоящей исключительно из сторонников Мадуро.

Среди других будущих собеседников Бачелет - министры, председатель Верховного суда и генеральный прокурор. Подчеркивается, что верховный комиссар "будет взаимодействовать с жертвами нарушений прав человека и злоупотреблений и их родственниками", с представителями гражданского общества, членами бизнес-сообщества и профсоюзов, религиозными и научными деятелями. По завершении поездки 21 июня верховный комиссар выступит с заявлением.

Ситуация в Венесуэле

Южноамериканская страна в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. Международный валютный фонд прогнозирует, что к концу года инфляция в Венесуэле может достичь 10 млн процентов.

Ситуация в республике обострилась после того, как 23 января этого года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики - прим. ТАСС), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Действующий президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.