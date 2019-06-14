{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: подразделения Национальной гвардии Мексики приступили к патрулированию южной границы

На данный момент не сообщается, о каком количестве бойцов идет речь

МЕХИКО, 15 июня. /ТАСС/. Подразделения Национальной гвардии Мексики прибыли в штат Чьяпас на юге страны и приступили к патрулированию границы с Гватемалой. Об этом сообщила в пятницу газета Milenio.

Пока неизвестно, о каком количестве бойцов идет речь. По данным Milenio, они не привлекаются к проверке документов или задержанию нелегальных мигрантов. Ожидается, что развертывание подразделений Нацгвардии в районе южной границы будет завершено к 18 июня.

В соответствии с соглашением, заключенным в Вашингтоне 7 июня, Мексика обязалась принять меры, чтобы пресечь нелегальную иммиграцию в США. В частности, она пообещала разместить Национальную гвардию на всей территории страны, уделяя особое внимание южной границе, а также вести борьбу с организациями, занимающимися торговлей людьми. Ранее на этой неделе глава МИД Мексики Марсело Эбрард заявил, что у Мехико есть 45 дней, чтобы добиться снижения потока нелегальных мигрантов в США.

Теги
МексикаСШАГватемалаЭбрард, Марсело
Глава миграционной службы Мексики подал в отставку
Причины этого решения не называются
Читать полностью