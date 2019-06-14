Госдеп выразил ООН обеспокоенность по поводу визита замгенсека Воронкова в Синьцзян

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем выразил глубокую обеспокоенность по поводу планируемого визита заместителя генерального секретаря ООН, главы Контртеррористического управления Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Первый заместитель госсекретаря Джон Салливан поговорил сегодня по телефону с генсеком Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем, чтобы выразить ему глубокую обеспокоенность относительно планируемой поездки заместителя генерального секретаря ООН, главы Контртеррористического управления Владимира Воронкова в Синьцзян, Китай. Первый заместитель госсекретаря заявил, что такой визит является крайне неуместным ввиду беспрецедентной репрессивной кампании, которая идет в Синьцзяне в отношении к уйгурам, этническим казахам, киргизам и другим мусульманам", - утверждается в документе.