Председатель Сената Франции встретился в Париже с российскими сенаторами

ПАРИЖ, 15 июня. /ТАСС/. Делегация Совета Федерации во главе с первым заместителем председателя СФ Николаем Федоровым провела в Париже встречу с председателем Сената (верхняя палата парламента) Франции Жераром Ларше. Главной целью встречи было сближение позиций по ряду двусторонних вопросов.

"Мы обсудили ряд тем с целью сближения позиций, - рассказал в субботу журналистам Ларше. - Я считаю, что у нас особые отношения с Советом Федерации. Я надеюсь, что, приняв у себя наших российских друзей, мы сможем отправиться в Москву".

"Моя позиция по санкциям известна. Я всегда считал, что лучше общаться, чем игнорировать друг друга, - подчеркнул сенатор. - Мы можем иметь разные точки зрения, но если говорить, то можно сблизить их".

После встречи глава российской делегации оставил запись в "золотой книге" (гостевой книге) Сената Франции: "Очень приятно обменяться новыми мнениями со старыми друзьями". Затем сенаторы обменялись подарками. Ларше презентовал гостям бутылку белого вина марки Шабли, а российские сенаторы подарили ему кофейный набор с символикой Совета Федерации.

Председатель комитета по обороне и иностранным делам французского Сената Кристиан Камбон уточнил, что речь шла о вопросах двустороннего сотрудничества. "Как говорил господин Ларше, мы проявляем сдержанность, и, хотя мы солидарны с европейскими решениями, пытаемся ослабить влияние санкций и считаем, что вместо них проще будет наладить диалог, - рассказал Камбон. - Я лично напомнил, что по многим международным вопросам нельзя обойтись без участия России, поэтому Франция отдает предпочтение диалогу".

Он также заявил, что у французской стороны есть приглашение посетить Москву, о чем "достигнута общая договоренность", но пока нет точной даты.