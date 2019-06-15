Минобороны Литвы сообщило о задержке поставок из Германии боевых БТР Boxer

ВИЛЬНЮС, 15 июня. /ТАСС/. Поставки боевых бронетранспортеров Boxer, закупаемых Литвой в Германии по крупнейшему в истории страны военному контракту на €385,6 млн , запаздывают. Об этом в субботу Балтийской службе новостей сообщила представитель Минобороны Литвы Аста Гальдикайте.

"Начинается серийное производство заказанных Литвой бронетранспортеров. Первые такие серийные боевые машины поступят в Литву до конца июня", - сказала она. Представитель оборонного ведомства не конкретизировала, насколько запаздывают поставки по условиям контракта, но подтвердила данный факт. "Имеется определенное отставание по срокам", - сказала Гальдикайте.

В ноябре 2018 года в Литву для тестирования были доставлены два прототипа боевого бронетранспортера Boxer. После проведения испытаний в Литве они были возвращены заказчику для доработки.

Всего по контракту, заключенному в 2016 году, Литва закупает 88 БТР с башенным орудием калибра 30 мм и спаренным пулеметом калибра 7,62 мм, оснащенных также пусковыми установками с противотанковыми ракетами Spike. В это число входят три учебных БТР, симуляторы и учебные средства, ремонтно-техническое оборудование. В Литве вместо Boxer БТР решено дать название Vilkas. Завершение контракта намечено на 2021 год.

Боевых машин пехоты у Литвы сейчас нет. Используются бронетранспортеры М-113, но фактически это всего лишь защищенное транспортное средство для перевозки личного состава. Новой бронетехникой Вильнюс обеспечит два механизированных батальона.